Президент Финляндии высказался о необходимости сохранить дружеские отношения с Россией

Финский президент высказался о важности сохранения дружеских отношений с Россией. Он считает, что поддерживать нейтралитет необходимо после завершения конфликта.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Запад должен сохранить дружеские отношения с Россией на фоне непростой геополитической обстановки. Глава Суоми озвучил это в интервью одному из западных СМИ.

По словам финского президента, для предотвращения нового конфликта необходимо взаимное доверие. После завершения текущего конфликта западным странам нужно будет сохранить отношения с Россией.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Финляндия ввела запрет на въезд в страну российских автомобилей. Во время пресс-конференции министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен уточнила решение властей своей страны на ввоз транспорта, который был зарегистрирован на территории Российской Федерации.