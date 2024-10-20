В Исаакиевском соборе 23 октября откроют новый концертный сезон

Концертный хор Петербурга под управлением Владимира Беглецова откроет новый сезон в Исаакиевском соборе. Это выступление будет приурочено к 90-летию со дня рождения знаменитого композитора Альфреда Шнитке.

Хор исполнит Концерт для смешанного хора a cappella на стихи Григора Нарекаци, который был написан в 1984-1985 годах по инициативе известного хорового дирижера Валерия Полянского, как сообщили в пресс-службе Государственного музея «Исаакиевский собор».

В третьей части поэмы Нарекаци, к которой Шнитке написал музыку, поэт проводит переход от восторженного восхваления Бога к искренней молитве и глубокому покаянию. Это сочетание глубокого текста и возвышенной музыки делает Концерт для смешанного хора одним из самых значительных духовных произведений XX века, что подчеркнет важность этого мероприятия для ценителей музыки и искусства.