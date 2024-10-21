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Петербуржцам объяснили, какую опасность скрывает дубайский шоколад

Фото: pxhere.com

Дубайский шоколад, ставший любимцем блогеров, привлекает своим необычным сочетанием вкусов — хрустящее обжаренное тесто катаифи и паста из фисташек или кунжута. Но за эффектным внешним видом скрываются возможные риски для здоровья, рассказал Gazeta.SPb лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX Максим Каплунов.

Главная проблема — это высокое содержание жиров. Одна 200-граммовая плитка содержит более тысячи калорий, а 65 граммов фисташковой пасты — это втрое больше дневной нормы. Этот десерт слишком тяжел для пищеварения, особенно из-за теста, обжаренного на масле. В больших количествах он вызывает неприятные ощущения — вздутие и тяжесть в животе.

«В шоколаде много сахара, который быстро поднимает уровень глюкозы и инсулина в крови. Людям с диабетом или тем, кто следит за своим уровнем сахара, не стоит добавлять его в свой рацион. А для тех, у кого есть аллергия на орехи или кунжут, дубайский шоколад может быть особенно опасен из-за высокой концентрации ореховых паст, которые вызывают сильные аллергические реакции», — объяснил Каплунов.

Также тесто в составе обжаривают, что увеличивает вероятность наличия трансжиров — вредных для сердца компонентов, которые повышают уровень холестерина. Это делает шоколад неподходящим для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы или высоким холестерином.

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