Актера Домогарова разозлили комментарии о высоких ценах на спектакли

В современном мире многие вещи становятся дороже, и театральные билеты не являются исключением. Это приводит к тому, что ряд россиян не понимает, почему посещение театра оборачивается значительными затратами, и выражает недовольство по этому поводу. Актер Александр Домогаров не удержался от эмоций и выступил с резким ответом на критику цен на билеты к спектаклю «Вертинский», в котором он исполняет главную роль.

Некоторые комментаторы отметили, что 20 тысяч рублей за билет — это неприемлемая сумма. В ответ Домогаров саркастично прокомментировал:

Меня «восхищают» мои «доброжелатели». Они ущербны и уникальны в своих претензиях. Сегодня их дико бесит наша цена на билеты. Просто для саморазвития недовольных — смотрите цены в московских театрах».

Актер добавил, что не собирается оскорблять людей с ограниченными финансовыми возможностями, а его слова относятся к тем, кто просто критикует, не намереваясь посещать спектакли.

Некоторые зрители восприняли слова актера как упрек в бедности и ответили ему в социальных сетях.

«Александр Юрьевич, я ценю ваше творчество, но люди не виноваты в своей бедности. Зачем оскорблять людей?» — написали они.

Домогаров, в свою очередь, заявил, что не унижает тех, кто не может позволить себе билет, а критикует тех, кто лишь портит атмосферу своими комментариями. Об этом сообщили «Аргументы Недели».

Дискуссия вокруг цен на театральные билеты подчеркивает две стороны медали. С одной стороны, актера можно понять — он защищает свою профессию и театр, который переживает трудные времена. С другой стороны, многие зрители действительно не могут позволить себе посещение театра из-за высоких цен. Хотя премьеры традиционно стоят дороже, спустя время на спектакли можно будет купить билеты по более приемлемым ценам.

Некоторые театры предлагают билеты за 800-1000 рублей, но это, как правило, места на третьем ярусе, которые могут не обеспечить полноценного зрительского опыта. Хорошие места в партере могут стоить от трех тысяч рублей и выше, в зависимости от популярности спектакля и звездного состава. Самые высокие цены часто наблюдаются на «модных» постановках и спектаклях с лауреатами «Золотой маски».

Некоторые актеры, такие как Сергей Марочкин, утверждают, что театры стараются сделать свои тарифы более разнообразными, чтобы удовлетворить потребности различных категорий зрителей. Однако многие все равно остаются недовольны, считая, что искусство становится недоступным для широкой аудитории. Зрители высказываются о том, что искусство перестало быть доступным и стало более элитарным, что создает значительное расслоение в обществе.

Как показывает практика, иногда театры идут на компромиссы, предлагая билеты со значительными скидками для студентов, пенсионеров и актеров. Однако многие зрители выражают мнение, что лучше было бы сделать билеты более доступными для всех, чем выделять льготы для определенных категорий граждан.