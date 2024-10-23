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Депутат Бессараб объяснила, что россияне могут получить две пенсии в декабре

Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В декабре 2024 года некоторые пенсионеры в России смогут получить две пенсии сразу. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Москве 24».

Светлана Бессараб пояснила, что в конце декабря пенсионеры могут получить выплаты не только за декабрь, но и за январь. Это связано с тем, что если дата выплаты приходится на нерабочий праздничный день, средства начисляются заранее.

«Те, у кого получение пенсии запланировано на такой день, имеют право заблаговременно, то есть в последние рабочие дни декабря, получить выплату за январь», — уточнила депутат.

При этом страховую пенсию начислят с учетом предстоящей индексации. Как добавила Бессараб, в России с 1 января 2025 года пенсии проиндексируют на 7,3%, что также отразится на выплатах, которые пенсионеры получат в этот период.

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