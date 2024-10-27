Енокаев поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с праздником

Петербург празднует День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, и в этот день сотрудники сферы получают поздравления от руководства города. Глава городского комитета по транспорту Валентин Енокаев и вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков выразили свою признательность всем работникам и ветеранам этой важной отрасли.

В своих поздравлениях они отметили значительный вклад, который транспортники вносят в обеспечение мобильности и комфорта для жителей и гостей города. Енокаев подчеркнул, что высокие стандарты профессионализма и качественная работа сотрудников являются основой для безопасного и эффективного функционирования транспортной системы Петербурга.

Он добавил, что успешная работа в этой сфере напрямую влияет на экономическое развитие города и улучшение жизненных условий его граждан.

«От вашего профессионализма и качества работы зависит не только экономическое развитие нашего города, но и, что более важно, безопасность и комфорт его жителей», — отметил Енокаев.

Кроме того, он поделился видением будущего, касающимся модернизации транспортного комплекса. В планы входят обновление подвижного состава, развитие инфраструктуры и внедрение экологически чистых технологий, а также цифровых решений для повышения эффективности работы.

Кирилл Поляков, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что ежедневный труд работников транспорта предоставляет жителям и туристам возможность свободно передвигаться по городу.