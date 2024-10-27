Умер создатель хитов Александра Солодухи и «Сябров» композитор Олег Елисеенков

В возрасте 66 лет скончался доцент кафедры эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств, Олег Елисеенков. О его смерти сообщило Министерство культуры Белоруссии через свой канал в Telegram.

Олег Елисеенков известен широкой публике как талантливый автор музыкальных произведений, в число которых входят хиты, написанные для Александра Солодухи и белорусской группы «Сябры». Его вклад в развитие эстрадной музыки и культуры Белоруссии трудно переоценить. Музыкант отошел из жизни 26 октября, однако информация о причинах его кончины до сих пор не раскрыта.

Олег Николаевич родился в 1958 году в Калужской области России, но его детство и юность прошли в городе Молодечно Минской области, где его отец работал одним из первых преподавателей в местном музыкальном училище. Елисеенков смог проявить себя не только как автор песен, но и как композитор музыки к таким фильмам, как «Новогодние приключения в июле», «Ещё о войне» и «Ботанический сад».