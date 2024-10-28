Леди Гагу обвинили в краже песни у советской Красной Шапочки

Американская певица Леди Гага оказалась в центре обсуждения после выхода её нового трека «Disease», выпущенного 25 октября. Актриса Яна Поплавская выразила мнение, что певица могла позаимствовать определенный исполнительский прием из советского фильма «Про Красную Шапочку». Это заявление Поплавская сделала в своем Telegram-канале.

В своем посте актриса написала: «Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки. Что скажете?»

В комментариях к посту мнения разделились. Некоторые пользователи поддержали точку зрения Поплавской, соглашаясь с тем, что в новой композиции Гага прослеживаются элементы, характерные для советского фильма. Другие же не смогли заметить значительного сходства между двумя песнями и выразили сомнения в обоснованности обвинений.