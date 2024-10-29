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В Петербурге ушел из жизни скульптор Евгений Ротанов

Фото: vk.com/spbsh_ru

В Петербурге на 84-м году жизни скончался известный скульптор Евгений Ротанов. Информация о его смерти появилась в официальном аккаунте Петербургского союза художников в социальной сети «ВКонтакте».

Ротанов прославился как автор памятников, в том числе памятника Александру Блоку, расположенного на улице Декабристов, а также монумента в дворе филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Евгений Ротанов родился в Свердловской области и в 1965 году завершил обучение в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Веры Мухиной. В своей карьере он создал множество значимых произведений, которые украсили город.

Союз художников также сообщил, что последним проектом Ротанова стал памятник известному певцу Федору Шаляпину, который планируется установить в Александровском парке.

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