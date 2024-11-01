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Пропавший из Эрмитажа портрет Николая I обнаружили в Музее политической истории

Фото: скрин с видео

Огромное полотно, которое более века числилось безымянным в запасниках, оказалось пропавшим конным портретом Николая Первого, написанным знаменитым придворным художником Францем Крюгером.

Шедевр, долгие годы находившийся в темных запасниках, впервые за столетие поднялся по парадной лестнице музейного особняка. Директор музея Сергей Рыбаков рассказал, что в 20-30-х годах произошли изменения в учете произведений искусства, и картина стала значиться как работа неизвестного художника, хотя она продолжала храниться в коллекции музея.

«Она оставалась на валах, к ней долго не обращались», — отметил он.

Когда сотрудники музея наконец обратились к полотну, они были поражены. Это произведение было заказано Александром Вторым у прусского художника Франца Крюгера сразу после смерти Николая Первого и изначально украшало Николаевский зал Зимнего дворца. После Октябрьской революции портрет был заменен изображением Ленина.

 

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