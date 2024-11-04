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Британские археологи обнаружили карту, ведущую к Ноеву ковчегу

Фото: Британский музей

Сотрудники Британского музея сделали важное открытие, расшифровав самую древнюю карту в мире, которая может указать на местонахождение Ноева ковчега. Об этом сообщило издание The Sun. Глиняная табличка под названием Imago Mundi была найдена на Ближнем Востоке, а в Великобританию она была привезена в 1882 году.

На протяжении многих лет специалисты музея пытались разгадать выгравированные на табличке символы. На обратной стороне артефакта и вокруг карты имеется несколько абзацев клинописи, в которых описываются события сотворения Земли. Исследователи пришли к выводу, что текст содержит явные ссылки на библейские истории. Они полагают, что обратная сторона таблички представляет собой загадку, указывающую путь к Ноеву ковчегу.

В одном из отрывков говорится о том, что путешественникам необходимо пройти «семь лиг, чтобы увидеть нечто огромное, как сосуд парсикту». Древние вавилонские артефакты также использовали термин «парсикту» для обозначения Ноева ковчега. В другом фрагменте текста содержатся указания на маршрут и инструкции по достижению «Урарту», места, где, согласно древним месопотамским источникам, Ной и его семья причалили на ковчеге.

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