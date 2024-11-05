  • 18+

  • Сегодня

    05.11.24, Вт

    Погода

    +2°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.55 €106.14 ¥13.67

Жители юга Петербурга получили странные квитанции от ушедших управляющих компаний

Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Жители домов на юге Петербурга, которые наконец-то смогли избавиться от неприветливых управляющих организаций, столкнулись с новым неприятным сюрпризом. Полиция начала проверку по поводу «долговых квитанций», которые пришли к ним от нежелательных компаний, а именно от ООО «ЕГРЦ» (Единый городской расчетный центр). Интересно, что эта фирма теперь имеет нового, неожиданного собственника.

Странные уведомления о долгах начали поступать в почтовые ящики жителей в августе. К этому моменту УК «Пулковская усадьба» уже была известна своими проблемами, включая множественные жалобы со стороны жильцов на непрозрачные собраниями и фальсификацию протоколов. Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело против этой компании, обвинив её в мошенничестве и систематических нарушениях.

Ситуация стала ещё более запутанной, когда в январе 2024 года была арестована гендиректор «Пулковской усадьбы» Галина Соколова. Её арест был связан с крупными финансовыми махинациями, которые затрагивали миллионы, собранные с жителей, но не переданные ресурсоснабжающим организациям. Таким образом, жильцы, которые стремились избавиться от проблем с управляющими компаниями, столкнулись с новыми трудностями, когда стали получать странные квитанции, требующие оплаты долгов за коммунальные услуги, сообщила Фонтанка.

Новые «квитанции» от ООО «ЕГРЦ» требовали от жителей оплатить задолженность в десятидневный срок, угрожая подачей в суд за неисполнение. Жители забили тревогу и обратились в прокуратуру и полицию, напомнив, что передача долгов сторонним организациям без согласия собственников запрещена. Полиция подтвердила, что зарегистрировала заявление и проводит проверку.

В то время как жильцы пытались разобраться с ситуацией, стало известно, что ООО «ЕГРЦ» имеет связь с ПАО «ГИТ», что вызывает ещё больше вопросов о законности и прозрачности их действий. Новый собственник «ЕГРЦ», протоиерей Александр Пелин, заявил, что деятельность компании не имеет предосудительного характера, однако многие жители остаются недовольными продолжающимися проблемами с долгами и платежами.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Молодежи проще найти работу в Петербурге

    Молодежи проще найти работу в ПетербургеГород
    В Петербурге местные жители на 6,4 балла из 10 оценили сложность трудоустройства. Как показал проведенный…

      Ученые нашли основной фактор распределения жира в организме

        Ученые нашли основной фактор распределения жира в организмеОбщество
        Ученые из Университета Суррея пришли к выводу, что распределение жира в теле непосредственно зависит от…

          На станции «Горный институт» смонтируют информационно-навигационную систему

            На станции «Горный институт» смонтируют информационно-навигационную системуНовости
            На станции «Горный институт», где продолжается строительство продолжения Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена, ведутся работы по…

              В Петербурге открылась выставка, посвящённая отечественным учёным и инженерам

                В Петербурге открылась выставка, посвящённая отечественным учёным и инженерамКультура
                В Петербурге продолжает свою работу совместная выставка Политехнического музея и Центра выставочных залов «Манеж». Выставка…

                  Суд в досрочном порядке прекратил охрану неиспользуемых товарных знаков ХК «Ладога»

                    Суд в досрочном порядке прекратил охрану неиспользуемых товарных знаков ХК «Ладога»Общество
                    «Холдинговая компания Бизнесинвестгрупп» из Уфы, которой владеет семья Ибатуллиных, знаменита судебными тяжбами по оспариванию товарных…

                      Выборы президента стартовали в США: самое главное за 5 ноября

                        Выборы президента стартовали в США: самое главное за 5 ноябряНовости
                        Во вторник, 5 ноября, в США открылся основной день голосования на 60-х президентских выборах. В…