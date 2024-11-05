Жители юга Петербурга получили странные квитанции от ушедших управляющих компаний

Жители домов на юге Петербурга, которые наконец-то смогли избавиться от неприветливых управляющих организаций, столкнулись с новым неприятным сюрпризом. Полиция начала проверку по поводу «долговых квитанций», которые пришли к ним от нежелательных компаний, а именно от ООО «ЕГРЦ» (Единый городской расчетный центр). Интересно, что эта фирма теперь имеет нового, неожиданного собственника.

Странные уведомления о долгах начали поступать в почтовые ящики жителей в августе. К этому моменту УК «Пулковская усадьба» уже была известна своими проблемами, включая множественные жалобы со стороны жильцов на непрозрачные собраниями и фальсификацию протоколов. Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело против этой компании, обвинив её в мошенничестве и систематических нарушениях.

Ситуация стала ещё более запутанной, когда в январе 2024 года была арестована гендиректор «Пулковской усадьбы» Галина Соколова. Её арест был связан с крупными финансовыми махинациями, которые затрагивали миллионы, собранные с жителей, но не переданные ресурсоснабжающим организациям. Таким образом, жильцы, которые стремились избавиться от проблем с управляющими компаниями, столкнулись с новыми трудностями, когда стали получать странные квитанции, требующие оплаты долгов за коммунальные услуги, сообщила Фонтанка.

Новые «квитанции» от ООО «ЕГРЦ» требовали от жителей оплатить задолженность в десятидневный срок, угрожая подачей в суд за неисполнение. Жители забили тревогу и обратились в прокуратуру и полицию, напомнив, что передача долгов сторонним организациям без согласия собственников запрещена. Полиция подтвердила, что зарегистрировала заявление и проводит проверку.

В то время как жильцы пытались разобраться с ситуацией, стало известно, что ООО «ЕГРЦ» имеет связь с ПАО «ГИТ», что вызывает ещё больше вопросов о законности и прозрачности их действий. Новый собственник «ЕГРЦ», протоиерей Александр Пелин, заявил, что деятельность компании не имеет предосудительного характера, однако многие жители остаются недовольными продолжающимися проблемами с долгами и платежами.