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Состоялась премьера драмы о реформаторе Петре Столыпине

Фото: кадр сериала

Во вторник, 5 ноября, на телеканале «Россия» состоялась премьера масштабной драмы, посвященной жизни и деятельности одного из самых влиятельных политиков XX века — Петру Столыпину, который занимал должности министра внутренних дел и главы правительства Российской империи. Этот фильм создан при поддержке Института развития интернета и обещает стать увлекательным исследованием эпохи.

Петр Аркадьевич Столыпин представлен как бескомпромиссный политик и преданный семьянин, решительный реформатор и талантливый оратор. Сюжет охватывает его карьеру от назначения министром внутренних дел до трагической кульминации, связанной с выстрелом террориста Багрова в киевском театре.

Актер Александр Устюгов, исполняющий роль Столыпина, отмечает, что герой не стремился к высоким должностям, его просто назначили. Он обладает уникальным талантом — всегда добиваться успеха в том, за что берется. Тем не менее, его время совпало с трудными моментами в стране, охваченной деморализацией из-за войны с Японией и революцией 1905 года. Это реальная история обернется увлекательным политическим триллером.

Актер Павел Попов, который сыграл роль Михаила Соколова, известного как Медведь, описывает драматический момент встречи Столыпина с террористом. Когда один из революционеров направил на него пистолет, Столыпин, не растерявшись, снял пальто и бросил его на руку нападавшему, показывая свое хладнокровие.

Съемки сериала проходили в различных городах России, включая Саратов и Петербург. Одним из ключевых мест стал Мраморный дворец, лестница которого сохранилась с XVIII века. Столыпин неоднократно сталкивался с покушениями на свою жизнь, и хотя историки спорят о количестве покушений, среди них самым кровавым считается покушение на Аптекарском острове. Однако самым сложным для актеров оказались драматические монологи, которые наполняют фильм эмоциональным накалом.

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