В Петербурге прошла встреча с делегацией Нижегородской области по вопросам общественного транспорта

В комитете по транспорту Петербурга состоялась встреча с представителями делегации администрации Нижегородской области, целью которой стал обмен опытом в области развития общественного транспорта. Обсуждение охватило множество ключевых тем, включая автобусные перевозки, наземный электрический транспорт, метрополитен, а также внедрение приоритетных условий для движения городского пассажирского транспорта с использованием современных технических средств организации дорожного движения.

В ходе встречи делегация ознакомилась с несколькими государственными информационными системами Санкт-Петербурга, которые играют важную роль в управлении пассажирскими перевозками и оптимизации транспортных потоков. В числе представленных систем были ГИС СПб «Автоматизированная система управления городским и пригородным пассажирским транспортом», ГИС СПб «Система электронного контроля оплаты проезда» и ГИС СПб «Единая платформа управления транспортной системой».

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту Алексей Львов подчеркнул важность подобных встреч, отметив, что они способствуют укреплению взаимодействия между регионами и внедрению инновационных решений для улучшения транспортной инфраструктуры в различных городах страны.

Обмен опытом открывает возможность адаптировать передовые технологии и методы работы, которые уже зарекомендовали себя на практике, а также находить ценные идеи и подходы, способствующие повышению качества обслуживания пассажиров и общей эффективности работы транспортной системы. Львов добавил, что взаимопомощь и обмен знаниями являются залогом успешного развития транспортного комплекса как на уровне страны, так и в рамках отдельных городов.