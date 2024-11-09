Актер Никита Кологривый стал новым ведущим Comedy Club

Сегодня, 9 ноября, в 21:00 на телеканале ТНТ выйдет новый эпизод популярного шоу Comedy Club. В этом выпуске роль ведущего, традиционно исполняемая Павлом Волей, будет исполнять скандально известный актер Никита Кологривый. Вместе с Гарием Харламовым, для которого это также будет дебют на сцене шоу, Кологривый проведет вечер в привычной для Comedy Club провокационной манере.

Ведущие на этот раз пообщаются с несколькими известными гостями. Никита Кологривый, который приобрел известность после скандального подкаста с Эльдаром Джараховым, не упустит шанс задать острые вопросы своему собеседнику. Также, на сцену выйдет Алена Апина, с которой Кологривый недавно снимался в сериале Комбинация на платформе Wink.

В ходе разговора Кологривый выслушает претензии от Апиной, что, без сомнения, добавит юмора и напряжения в разговор.