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В Петербурге расширили возможности расходования маткапитала

Фото: Baltphoto

Правительство Петербурга внесло изменения в закон о материнском капитале, расширив перечень целей, на которые можно направить средства. Как сообщается в пресс-службе администрации города, теперь региональный маткапитал можно использовать для реконструкции или капитального ремонта домов блокированной застройки.

Изменения касаются жилых домов, которые имеют хотя бы одну общую стену с соседним строением, таким как таунхаус, лайнхаус или дуплекс.

Кроме того, в Петербурге материнский капитал предоставляется не только при рождении третьего, но и каждого последующего ребенка. В августе было подписано новое постановление, которое позволяет направлять средства на оплату добровольного медицинского страхования (ДМС) и платных медицинских услуг для детей.

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