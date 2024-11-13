В Петербурге стартовали съемки приключенческого фильма «Левша»

В Петербурге начались съемки нового приключенческого фильма «Левша», который станет экранизацией знаменитого рассказа Николая Лескова. К проекту приступила компания LEGIO FELIX при поддержке Фонда Кино.

Сюжет картины переносит зрителей в 1885 год, в разгар напряженности между Российской империей и Великобританией. Во дворце императора Александра III находят загадочное устройство — механическую блоху, и становится ясно, что за этим стоит британский шпион, использующий передовые технологии. В ответ на угрозу, тайная полиция направляет офицера Огарева к мастеру Тульского оружейного завода, известному как Левша. Вместе с Левшой он должен использовать уникальные инженерные разработки, чтобы остановить шпионскую деятельность и спасти страну от внутренней и внешней опасности.

Режиссером фильма стал Владимир Беседин, известный по работе над фильмом «Майор Гром». Сценарий для экранизации написали Илья Куликов и Валерия Подорожнова. Главные роли в фильме исполняют актеры Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов, Андрей Пынзару и Александр Чевычелов.