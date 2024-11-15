В Госдуме рассказали, кто из россиян ощутит индексацию пенсий в 2025 году

В Госдуме прошло второе чтение законопроекта о бюджете Пенсионного фонда и Фонда социального страхования на 2025 год и на плановые периоды 2026 и 2027 годов. В ходе обсуждения депутат Светлана Бессараб сообщила, что в следующем году запланирована индексация страховых пенсий, которая затронет не только пенсионеров, но и работающих граждан.

Какие пенсии будут проиндексированы?

Как стало известно, индексация страховых пенсий на 2025 год составит 7,3%. Это решение касается всех пенсионеров, включая тех, кто продолжает трудовую деятельность. Финансирование этих изменений уже предусмотрено в проекте бюджета Пенсионного фонда. Тем не менее, в Госдуме отметили, что эта цифра может быть скорректирована в сторону увеличения в зависимости от ситуации с экономикой и потребительскими ценами.

Дополнительная доиндексация по результатам роста цен

Важным дополнением к законопроекту стала поправка, которая даёт правительству право дополнительно повышать стоимость пенсионного коэффициента. Это означает, что в 2025 году может быть проведена доиндексация фиксированной выплаты к пенсии с учётом роста потребительских цен за предыдущий год. Такой механизм позволит сохранить покупательную способность пенсий на должном уровне, несмотря на инфляцию.

Прогнозы на будущее: что ожидает пенсионеров в 2024 и 2025 годах

По прогнозам, к концу 2024 года средний размер страховой пенсии по старости в России составит около 22 тысяч рублей. В 2025 году этот показатель может увеличиться до более чем 24 тысяч рублей. Эти данные подтверждают намерение властей продолжить повышение пенсий в соответствии с экономической ситуацией в стране.