Артист БДТ Чабан: «Мое детское прозвище – Горшок манной каши»

Петербургский актёр Григорий Чабан рассказал о своих личных качествах, взглядах на жизнь и театральную карьеру в блиц БДТ.

В разговоре Чабан поделился, как его воспринимают близкие и незнакомые люди. По словам актёра, для родных он часто бывает забавным, в то время как те, кто его не знает, могут считать его довольно серьёзным человеком. Однако сам Чабан откровенно признался, что в душе он остаётся ребёнком, что помогает ему сохранять внутреннюю легкость и непосредственность.

Начало дня для актёра — это процесс самоопределения, когда он пытается понять, что ему делать дальше. А вот в личных предпочтениях Чабан не скрывает своей привязанности к простым вещам: в его холодильнике всегда можно найти майонез, а детское прозвище — «Горшок манной каши» — вызывает улыбку у всех его близких.

«Лучший совет, который я получил в жизни: тебя никто никогда ничему не научит, пока сам не научишься», — добавил актер.

Детство актёра, по его словам, до сих пор ассоциируется с ароматом летней грозы в деревне после её завершения, что для него стало настоящим символом беззаботности и гармонии.

Для Чабана лучший способ расслабиться — это сон. В театре, как признаётся актёр, он чувствует себя свободным, что и является одной из причин его любви к этому виду искусства. Впрочем, самой трудной вещью в жизни он считает принятие необратимости бытия, что для него остаётся тяжёлым философским испытанием.

Актёр отметил, что если бы у него была суперспособность, он бы выбрал умение управлять временем. Мечта о времени — это не только желание контролировать события, но и возможность более полно раскрыться в своей профессии.

На вопрос, кем бы он был, если бы не стал артистом, Чабан ответил с юмором: «Толстым», добавив, что актёрская профессия — это не только о сцене, но и о борьбе с собой.