Астропсихолог Курникова назвала цвета, которые категорически нельзя использовать на Новый 2025 год

Новый 2025 год, по восточному календарю, будет проходить под знаком Зелёной Деревянной Змеи — символа независимости, мудрости и гармонии. Он начнётся 29 января и продлится до 16 февраля 2026 года. Змея, как считается в китайской астрологии, является сущностью, обладающей глубоким внутренним спокойствием, интуицией и чувственностью. Этот год обещает быть временем, когда особое внимание стоит уделить выбору не только праздничного наряда, но и цвета одежды, чтобы привлечь удачу, успех и гармонию.

Вдохновившись астрологическими рекомендациями, важно помнить, что в 2025 году следует избегать некоторых цветов и оттенков, чтобы соответствовать энергетике Змеи и не нарушить её баланс. Астропсихолог Александра Курникова дала подробные рекомендации относительно того, какие цвета будут наиболее благоприятными, а какие — неблагоприятными для каждого знака зодиака в Новый год.

Что говорит астролог о неблагоприятных цветах для года Зелёной Деревянной Змеи?

1. Избегайте неоновых и кислотных цветов. В 2025 году Зелёная Змея будет предпочитать натуральные, природные оттенки, такие как зелёный, коричневый, оливковый и золотой. Яркие, агрессивные цвета, такие как неоновые и кислотные, будут противоречить её энергетике, создавая дисбаланс. Это особенно важно для тех, кто стремится привлечь удачу и успех, ведь слишком яркие и резкие оттенки могут стать источником лишнего напряжения.

2. Излишняя тёмность и мрак. Чёрный цвет, как и слишком тёмные и мрачные оттенки, в 2025 году не будет способствовать гармонии. Считается, что Змее не нравится агрессия, а чёрные тона могут символизировать закрытость, скуку и препятствия. Лучше отдать предпочтение более мягким и светлым оттенкам, создающим атмосферу умиротворения и спокойствия.

3. Металлические оттенки жёлтого и красного. Для Зелёной Змеи нежелательны украшения и элементы одежды из жёлтого и красного металлов. Хотя Змея ценит золотые и платиновые украшения, это не касается ярких и насыщенных оттенков, которые могут привнести элемент агрессии. Лучше всего выбрать серебро, платину или белое золото, что соответствует её стремлению к гармонии и стабильности.

Особенности выбора наряда для разных знаков зодиака

Овны и Скорпионы: Эти знаки, как и положено огненным представителям, будут чувствовать себя великолепно в ярких, насыщенных цветах. Для них идеально подойдут алые, оранжевые и огненные оттенки. Такие цвета усилят их энергетику и помогут достичь желаемых целей в наступающем году. Однако важно избегать пастельных, тусклых или слишком мрачных оттенков — они будут подавлять внутреннюю силу этих знаков.

Тельцы и Весы: Для этих знаков подходят спокойные, гармоничные оттенки. Травянистый, оливковый и теплые коричневые тона (от молочного шоколада до темного кофе) будут способствовать успеху. Важно избегать кричащих неоновых и кислотных цветов, а также чрезмерных контрастных сочетаний. Тельцам и Весам стоит отказаться от использования серебра или холодных металлов, заменив их на золото.

Раки и Рыбы: Для этих водных знаков наиболее подходящими станут приглушённые пастельные цвета, такие как фисташковый, бежевый и светлые, тёплые оттенки. Излишне яркие, насыщенные или тёмные цвета будут создавать дисгармонию. Важно не перегружать образ крупными аксессуарами и выбирать утончённые, изящные детали, которые подчеркнут их нежность и чувствительность.

Львы и Стрельцы: Львы и Стрельцы будут в центре внимания, если выберут наряды в благородных оттенках вина, золота и тёплых красных цветов. Эти цвета усилят их энергетику и привлекут финансовое благополучие в наступающем году. Однако не стоит выбирать блеклые, тусклые или слишком светлые тона. Также следует избегать серого, синего или зелёного — эти цвета могут «поглотить» яркость золота и вина.

Близнецы и Водолеи: Для этих воздушных знаков идеальны глубокие сине-зеленые тона, которые можно дополнить интересными деталями, такими как необычные вырезы, прозрачные вставки или принты. Это привлечет удачу и позитивную энергетику. Близнецам и Водолеям не стоит выбирать пастельные или блёклые оттенки, а также слишком яркие и кричащие цвета, которые будут отвлекать внимание от деталей наряда.

Девы и Козероги: Белый цвет — идеальный выбор для Дев и Козерогов, поскольку он способствует балансу и гармонии. Важно разбавить его яркими аксессуарами, которые подчеркнут индивидуальность и не будут слишком массивными. Чёрный цвет, как и мрачные оттенки, лучше избегать, поскольку они могут нарушить энергетический баланс, создавая негативное влияние.