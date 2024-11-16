Умерла первая красавица и актриса СССР Светлана Светличная

На 85-м году жизни скончалась знаменитая актриса и первая красавица СССР Светлана Светличная. В последние годы артистка боролась с тяжелыми проблемами со здоровьем. Она часто оказывалась в больницах, и в минувшем лете ей был поставлен диагноз опухоли мозга.

О смерти Светланы Светличной первой сообщила кинокритик Сусанна Альперина. В своем сообщении она отметила, что трагическое известие ей передал Слава Шмыров. Светлана Светличная была ярким представителем советского кино, а ее знаменитая фраза «Не виноватая я! Он сам пришел!» стала не только визитной карточкой актрисы, но и неофициальным символом той эпохи.

Сусанна Альперина также поделилась воспоминаниями о своих встречах с актрисой. Она рассказала, как познакомилась с Светланой благодаря Славе Шмырову, который организовал Неделю российского кино в Тбилиси в 2013 году. Там Светлана представила фильм Йоса Стеллинга «Девушка и смерть».