  • 18+

  • Сегодня

    16.11.24, Сб

    Погода

    +9°

  • 18+

  • Курсы валют

    $100 €105.71 ¥13.8

Умерла первая красавица и актриса СССР Светлана Светличная

Фото: скриншот видео

На 85-м году жизни скончалась знаменитая актриса и первая красавица СССР Светлана Светличная. В последние годы артистка боролась с тяжелыми проблемами со здоровьем. Она часто оказывалась в больницах, и в минувшем лете ей был поставлен диагноз опухоли мозга.

О смерти Светланы Светличной первой сообщила кинокритик Сусанна Альперина. В своем сообщении она отметила, что трагическое известие ей передал Слава Шмыров. Светлана Светличная была ярким представителем советского кино, а ее знаменитая фраза «Не виноватая я! Он сам пришел!» стала не только визитной карточкой актрисы, но и неофициальным символом той эпохи.

Сусанна Альперина также поделилась воспоминаниями о своих встречах с актрисой. Она рассказала, как познакомилась с Светланой благодаря Славе Шмырову, который организовал Неделю российского кино в Тбилиси в 2013 году. Там Светлана представила фильм Йоса Стеллинга «Девушка и смерть».

ПОДЕЛИТЬСЯ:

150 юнтоловских школьников поучаствовали в эколого-просветительской программе

150 юнтоловских школьников поучаствовали в эколого-просветительской программеВсе новости
В городском оздоровительном лагере при школе № 428 микрорайона «Юнтолово» (Приморский район Санкт-Петербурга) заботятся об экологическом образовании ребят с 1 по 4 классы. Обучающие мероприятия в июньской смене были разработаны Администрацией школы при поддержке девелопера «Главстрой Санкт-Петербург». Поскольку ГБОУ школа № 428 находится в непосредственной близости от природного заказника Юнтоловский,...
Подробнее

278 млн рублей взыскало «Петербургтеплоэнерго» за тепловую энергию в 2024 году

278 млн рублей взыскало «Петербургтеплоэнерго» за тепловую энергию в 2024 годуНовости
Около 14,8 тыс. исковых заявлений на общую сумму порядка 494 млн рублей включая пени и госпошлину подано в текущем году в суды компанией «Петербургтеплоэнерго» на взыскание просроченной задолженности с потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Взыскано с начала года – 278 млн рублей. В «Петербургтеплоэнерго» ведут систематическую работу по улучшению платежной...
Подробнее