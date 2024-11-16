Публицист Вассерман: «События ближайших месяцев потрясут миллионы человек»

Известный российский публицист и аналитик Анатолий Вассерман предупредил о возможных глобальных экономических потрясениях, которые могут сильно повлиять на миллионы людей по всему миру в ближайшие месяцы. В своём комментарии для ИА DEITA.RU Вассерман отметил, что текущая экономическая ситуация требует срочных и решительных мер со стороны властей большинства стран.

Эксперт обратил внимание на тревожный рост инфляции, который наблюдается в разных странах, и подчеркнул, что экономические власти, вероятно, будут вынуждены принять кардинальные меры для борьбы с резким обесцениванием валют и увеличением цен на товары и услуги. Это, по мнению Вассермана, приведет к значительным социальным и экономическим последствиям как для развивающихся, так и для развитых стран.

Вассерман выделил особенно опасные последствия экономических проблем, исходящих от США, экономики которых в значительной степени определяют глобальную стабильность. Он отметил, что если в Америке начнётся новый серьёзный кризис, его воздействие будет катастрофическим для всего мира. По его словам, такие события окажут болезненное влияние на все страны, особенно на экономически уязвимую периферию, что может усугубить мировой экономический спад.

Одним из возможных способов борьбы с инфляцией, по мнению Вассермана, станет повышение ключевых ставок Центральными банками большинства стран. Однако такие действия, по его словам, могут привести к глубоким проблемам с ростом экономик по всему миру. Тот факт, что мировая экономическая система не терпит пауз и быстро реагирует кризисами на подобные меры, стал очевидным во время пандемии COVID-19 в 2020 году, когда экономические сбои привели к резким и необратимым последствиям.