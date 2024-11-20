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Запуск поезда «Аврора» Москва – Петербург отметят распродажей билетов по акции

Россия, Санкт-Петербург. Российские деньги.

РЖД анонсировали распродажу билетов на первый рейс нового скоростного поезда «Аврора» по маршруту Москва – Петербург, который состоится 19 декабря 2024 года. В честь этого события билеты на поезд будут продаваться по специальным ценам, начиная с 743 и 744 рублей. Акционные билеты уже поступили в продажу, и их можно приобрести за месяц до отправления поезда.

Такая цена была выбрана не случайно: она совпадает с номерами поездов — №743, который будет отправляться из Петербурга, и №744, который возьмет курс из Москвы. Это часть маркетинговой стратегии, направленной на привлечение внимания к запуску нового рейса.

Специальный тариф действует на билеты на места для сидения в вагонах второго класса (классы обслуживания 2Р и 2Ю) поезда «Аврора», отправляющегося 19 декабря. Билеты с акционными ценами можно приобрести с 20 ноября 2024 года через официальные каналы РЖД.

 

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