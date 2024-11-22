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В Мариинской больнице провели операцию по вживлению механического насоса в сердце

Фото: Комздрав Петербурга

В Мариинской больнице Петербурга успешно состоялась операция по вживлению механического осевого насоса в сердце пациента, что стало значимым шагом в лечении людей с тяжелой хронической сердечной недостаточностью. Этот инновационный метод будет поддерживать кровообращение в организме пациента, существенно улучшая его состояние.

Как сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев, такие операции становятся настоящей революцией в области кардиохирургии, особенно для тех больных, которые страдают от сердечной недостаточности четвертой степени. Механическое устройство обеспечит жизненно важную поддержку, позволяя пациентам не зависеть от донорских органов и не ожидать их появления. Это открывает новые перспективы для пациентов, которым ранее оставалась только пересадка сердца.

Важнейшую роль в успешной реализации этого сложного вмешательства сыграли высококвалифицированные специалисты, возглавляемые Геннадием Григорьевичем Хубулава, главным сердечно-сосудистым хирургом Петербурга и Северо-Западного Федерального округа, академиком и признанным экспертом в области кардиохирургии. Под его руководством была выполнена операция, ставшая важным этапом в развитии медицинских технологий в России. Кроме того, в Петербурге активно развивается программа по лечению хронической сердечной недостаточности, и в 2024 году планируется провести еще две-три операции по вживлению механических осевых насосов. В будущем, в 2025 году, количество таких вмешательств увеличится до 10, а в 2026 году специалисты рассчитывают выполнить уже 20 подобных операций.

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