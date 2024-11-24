Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии до 22,5 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в систему расчета накопительных пенсий, увеличив ожидаемый период их выплаты с 22 до 22,5 лет. Это нововведение будет применяться при расчете накопительной пенсии на 2025 год.

Увеличение срока выплаты на полгода

Согласно принятому закону, период, в течение которого гражданам будут выплачиваться накопительные пенсии, вырастет на полгода. Если ранее этот срок составлял 264 месяца (22 года), то с 2025 года он будет равен 270 месяцам, что эквивалентно 22,5 года.

Как изменится расчет пенсий?

Изменения в законодательстве затронули способ расчета ежемесячных выплат. Теперь для определения размера пенсии будет использоваться более продолжительный срок выплат. Сумма накоплений, которая была накоплена на момент начала выплат, будет разделена на новый период в 270 месяцев. Это приведет к корректировке ежемесячных выплат, что может повлиять на размер пенсий для граждан, начинающих получать накопления в 2025 году и далее.

Индексация пенсий и повышение их размера

С 1 января 2024 года средний размер пенсии в России составляет 23 405 рублей. В следующем году пенсионные выплаты будут проиндексированы на уровень инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития, составит 7,3% за 2024 год. Это повышение затронет все категории пенсионеров. Глава Минфина Антон Силуанов ранее сообщал, что индексация будет проведена с учетом роста цен, а первые увеличенные выплаты получат пенсионеры, чьи выплаты приходятся на начало месяца. Остальные граждане получат индексацию в январе 2025 года.

Мнение экспертов: пенсия должна быть не ниже 40% от средней зарплаты

Кроме того, в общественной дискуссии о размерах пенсий звучат и другие мнения. Так, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин отметил, что пенсия неработающих граждан должна составлять не менее 40% от средней зарплаты в стране. По его мнению, такой уровень пенсии является справедливым, так как позволит гражданам покрывать базовые потребности в пище, одежде и жилье, не страдая от бедности.