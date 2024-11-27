  • 18+

  • Сегодня

    27.11.24, Ср

    Погода

    +4°

  • 18+

  • Курсы валют

    $105.06 €110.49 ¥14.44

Россиянам объяснили, что поможет справиться с выгоранием под конец 2024 года

Профессиональное выгорание остаётся актуальной проблемой в 2025 году. Это состояние, вызванное хроническим стрессом, проявляется в истощении, снижении работоспособности и циничном отношении к работе. В 2019 году ВОЗ признала выгорание синдромом, включив его в международную классификацию болезней.

Россиянам объяснили, что поможет справиться с выгоранием под конец 2024 года
Фото: Baltphoto

Масштабы проблемы в России
Исследования НАФИ показали, что 45% работающих россиян сталкиваются с выгоранием, а 23% — часто или постоянно. Особенно подвержены работники, взаимодействующие с людьми (HR, продажи, сфера услуг). Выгоревшие сотрудники увольняются в три раза чаще, что ведёт к потерям для компаний.

Причины выгорания
Основная причина — несоответствие усилий и результатов. Работники, не видящие отдачи от своей работы, начинают испытывать разочарование и истощение.

Рекомендации

  1. Регулярный отдых: планирование перерывов и отпусков для восстановления сил.
  2. Здоровый образ жизни: правильное питание, физическая активность и хороший сон.
  3. Управление временем: эффективное планирование и делегирование задач.
  4. Практики осознанности: медитации и йога.
  5. Работа с психологом: помощь в выявлении причин выгорания и разработке стратегий преодоления стресса.

Для борьбы с выгоранием важно регулярно отдыхать, планировать перерывы и отпуск, поддерживать здоровый образ жизни — правильно питаться, заниматься физической активностью и высыпаться. Эффективное управление временем, делегирование задач и установка границ между работой и личной жизнью помогут снизить перегрузки. Практики осознанности, такие как медитация и йога, помогут снизить стресс. Работу с психологом и коучем стоит рассматривать для выявления причин выгорания и разработки стратегий восстановления энергии.

ПОДЕЛИТЬСЯ: