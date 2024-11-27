Россиянам объяснили, что поможет справиться с выгоранием под конец 2024 года

Профессиональное выгорание остаётся актуальной проблемой в 2025 году. Это состояние, вызванное хроническим стрессом, проявляется в истощении, снижении работоспособности и циничном отношении к работе. В 2019 году ВОЗ признала выгорание синдромом, включив его в международную классификацию болезней.

Масштабы проблемы в России

Исследования НАФИ показали, что 45% работающих россиян сталкиваются с выгоранием, а 23% — часто или постоянно. Особенно подвержены работники, взаимодействующие с людьми (HR, продажи, сфера услуг). Выгоревшие сотрудники увольняются в три раза чаще, что ведёт к потерям для компаний.

Причины выгорания

Основная причина — несоответствие усилий и результатов. Работники, не видящие отдачи от своей работы, начинают испытывать разочарование и истощение.

Рекомендации

Регулярный отдых: планирование перерывов и отпусков для восстановления сил. Здоровый образ жизни: правильное питание, физическая активность и хороший сон. Управление временем: эффективное планирование и делегирование задач. Практики осознанности: медитации и йога. Работа с психологом: помощь в выявлении причин выгорания и разработке стратегий преодоления стресса.