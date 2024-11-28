Диана Арбенина рассказала о своем падении с балкона на концерте в Петербурге

Певица Диана Арбенина поделилась своими впечатлениями от инцидента, который произошел во время ее концерта в Петербурге. 27 ноября, на одном из самых ожидаемых выступлений тура, артистка чуть не упала с балкона, расположенного над зрительным залом, но, несмотря на это, не потеряла духа и продолжила шоу. В видеообращении, опубликованном на своей странице в соцсети, она подчеркнула, что этот концерт стал для нее не только эмоционально насыщенным, но и одним из лучших, прошедших в городе на Неве.

«Я всегда говорю, что на мои концерты приходят самые лучшие люди. И вот, в Петербурге, я еще раз убедилась в этом, когда, чуть не упав с балкона, ощутила невероятную поддержку зала», — рассказала Арбенина, добавив, что несмотря на инцидент, атмосфера вечера была невероятной.

Напомним, что во время выступления певица решила перелезть через перила балкончика, который находился над зрительным залом. Неудачный маневр привел к тому, что она потеряла равновесие и едва не рухнула вниз, на танцпол. Однако, несмотря на опасность, ей удалось схватиться за перекладину и избежать падения.