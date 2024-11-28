Пенсионеры, внимание: как подать заявление на льготы и выплаты

В России пенсионеры могут воспользоваться множеством льгот и социальных выплат, однако не все из них предоставляются автоматически. Чтобы получить определенные виды поддержки, пенсионерам необходимо подать заявление в соответствующие органы. Об этом напомнил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, комментируя важность активного участия граждан в процессе получения льгот.

Не все выплаты начисляются автоматически

Как отметил Виноградов, многие льготы, такие как ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), не предоставляются пенсионерам автоматически, а требуют подачи заявления. Это касается ряда категорий граждан, в том числе ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Юрист объяснил, что для получения этих выплат нужно обратиться в Социальный фонд России (СФР) с соответствующим заявлением. Исключение составляют инвалиды, для которых ЕДВ назначается автоматически после внесения сведений о инвалидности в базу данных СФР.

Документы для получения льгот

При подаче заявления на получение льгот пенсионеры должны предоставить документы, подтверждающие их право на получение выплат. Среди обязательных документов — паспорт и пенсионное удостоверение. Также могут потребоваться дополнительные справки в зависимости от категории льготы, например, документ, подтверждающий статус ветерана, или свидетельство о праве на инвалидность.

Повышенные выплаты для пенсионеров старше 80 лет

Особое внимание стоит уделить пенсионерам, которые могут претендовать на повышенные выплаты. К ним относятся граждане, достигшие 80 лет, а также инвалиды I группы. Эти категории граждан могут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь. Кроме того, пенсионеры, которые имеют на иждивении нетрудоспособных родственников, также могут получить увеличенные выплаты.

Льготы для работающих пенсионеров с сельским стажем

Одной из значимых льгот для пенсионеров является увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии за сельский стаж. Если пенсионер проработал в сельской местности 30 лет и более, ему могут повысить размер фиксированной выплаты на 25%. Для этого необходимо представить документы, подтверждающие трудовой стаж.

Компенсация за коммунальные услуги и налоговый вычет

Еще одной важной социальной поддержкой является компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги. Если расходы на коммунальные услуги превышают максимально допустимую долю от месячного дохода пенсионера, ему предоставляется компенсация. Для этого также необходимо подать заявление в органы социальной защиты.

Кроме того, пенсионеры могут претендовать на налоговый вычет при покупке недвижимости. Для этого нужно обратиться в налоговую инспекцию с соответствующим заявлением или воспользоваться услугами онлайн-сервиса Федеральной налоговой службы (ФНС).