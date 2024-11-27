Экономисты подсчитали, сколько нужно для комфортной жизни: назван минимальный доход для пенсионеров

Для того чтобы пенсионеры в России могли жить в комфортных условиях, их ежемесячный доход должен составлять от 35,8 до 50 тысяч рублей. Такой прогноз сделала доцент кафедры международных экономических отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы Татьяна Подольская в интервью изданию «Газета.Ru». Эти цифры существенно отличаются от официального прожиточного минимума, установленного Министерством труда и социальной защиты на 2024 год, который составляет всего 13 290 рублей.

Разрыв между реальностью и официальной статистикой: пенсии не соответствуют потребностям

Несмотря на такие рекомендации экономистов, установленный на 2024 год прожиточный минимум для пенсионеров вызывает удивление и беспокойство у многих экспертов. Сумма в 13 290 рублей, по мнению специалистов, не может обеспечить достойный уровень жизни в старости, особенно если учесть рост цен на товары и услуги. Такая ситуация вызывает вопросы не только у аналитиков, но и у самих пенсионеров, которым приходится сталкиваться с реальной экономической действительностью.

Экономисты утверждают, что для комфортного существования на пенсии человеку нужно обеспечить регулярный доход, превышающий минимальные выплаты. Для этого важно заранее планировать своё финансовое обеспечение и искать способы защиты и приумножения капитала, таких как инвестиции и использование других финансовых инструментов.

Инвестиции в недвижимость как способ улучшения финансового положения

Татьяна Подольская, комментируя ситуацию, отметила, что одним из самых доступных и надёжных способов создания пассивного дохода для пенсионеров является инвестиции в недвижимость. По словам эксперта, вложения в недвижимость позволяют получать доход, который зачастую превышает уровень инфляции, а аренда квартир может стать стабильным источником дополнительного дохода для пенсионера.

«Сдача квартиры в аренду — это проверенный способ обеспечить себе финансовую подушку на старость. Даже если пенсионер не располагает крупной суммой для покупки недвижимости, её можно приобрести с помощью кредита. Платежи по кредиту можно компенсировать доходами от аренды», — подчеркнула Подольская.

Однако стоит отметить, что покупка недвижимости требует значительных начальных вложений. Для того чтобы приобрести даже небольшую квартиру-студию в крупных городах, может понадобиться минимум 1 миллион рублей, что значительно превышает возможности многих пенсионеров. В таком случае для покупки жилья можно рассматривать ипотечные кредиты.

Рекомендации по улучшению пенсионных выплат: минимальная пенсия должна быть выше

Анатолий Никитин, председатель Союза пенсионеров Московской области и депутат Мособлдумы, также высказал мнение, что пенсионные выплаты работающим пенсионерам должны быть значительно увеличены. Он предложил, чтобы минимальная пенсия для работающих пенсионеров составляла хотя бы 35 тысяч рублей, а сама пенсия не должна быть ниже 40% от средней зарплаты в регионе. Это, по мнению Никитина, позволит пенсионерам поддерживать достойный уровень жизни и минимизировать бедность среди пожилых людей.

Текущая ситуация с пенсионными выплатами

Согласно последним данным Социального фонда, средняя пенсия работающих россиян в 2024 году составляет 19,2 тысячи рублей, а у неработающих пенсионеров — 23,4 тысячи рублей. Экономисты считают, что эти суммы слишком низки, чтобы обеспечить комфортное существование, особенно в условиях постоянно растущих цен. Многие специалисты подчёркивают необходимость реформирования пенсионной системы, чтобы улучшить финансовое положение старшего поколения и помочь пенсионерам не только пережить старость, но и жить достойно.