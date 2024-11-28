Когда зачислят пособия, пенсии и другие соцвыплаты: важные изменения для россиян

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что все социальные выплаты, пенсии и пособия, которые должны были быть выплачены в первые дни января 2025 года, будут произведены россиянам до 28 декабря 2024 года.
Пособия и пенсии — когда ожидать выплаты
Как уточнила Светлана Бессараб, все граждане, которые получают социальные выплаты в начале месяца, включая пенсии, пособия и зарплаты, смогут получить свои деньги раньше срока, то есть до наступления новогодних праздников. Это касается как обычных пенсий и пособий, так и более специфичных выплат.
«Если выплаты приходятся на праздничные дни, то они производятся заблаговременно, — пояснила депутат. — Все, кто получает пособия и пенсии в первые числа месяца, смогут получить свои деньги уже в конце декабря».
Это решение призвано помочь гражданам избежать задержек в выплатах из-за новогодних каникул, когда работа банков и других учреждений может быть ограничена.
Какие выплаты затронет перенос сроков?
Включая в себя широкий спектр социальных выплат, перенос сроков затронет следующие виды пособий:
- Единое пособие на детей, которое выплачивается на каждого ребенка до достижения 18 лет.
- Пособие беременным женщинам.
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
- Ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до 3 лет.
По словам Бессараб, все эти виды выплат, а также другие социальные гарантии, будут перечислены гражданам до конца декабря, чтобы обеспечить им необходимую финансовую поддержку в праздничный период.
После декабря россияне смогут ожидать следующую выплату уже в феврале 2025 года.