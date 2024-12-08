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Владимир Путин вручит медали «Золотая Звезда» Героям России 9 декабря

В понедельник, 9 декабря, в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца состоится торжественная церемония награждения медалями «Золотая Звезда» Героям России. Вручить награды лично будет президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь Кремля. Об этом сообщил 360.ru.

Владимир Путин вручит медали «Золотая Звезда» Героям России 9 декабря
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

На мероприятие приглашены более 200 человек, среди которых как военные, так и гражданские лица, проявившие выдающееся мужество и героизм. В числе участников церемонии — Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также те, кто был удостоен трех и более орденов Мужества.

Церемония приурочена к важной дате — Дню Героев Отечества, который вновь был включен в российский календарь в 2013 году. Этот день стал символом уважения и благодарности к тем, кто совершил подвиги ради своей Родины.

Медаль «Золотая Звезда» — высшая государственная награда России, вручаемая за героизм в боевых действиях или во время других чрезвычайных ситуаций, а также за особое служение Отечеству.

 

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