Два петербуржца попали в больницу после трапезы мухоморами

За последние 24 часа в Петербурге зафиксированы два случая отравления грибами, предположительно мухоморами. Оба пострадавших были госпитализированы в токсикологическое отделение местных больниц. Об этом сообщила «Фонтанка».

Первым пострадавшим стал 31-летний мужчина из района Полюстрово. По имеющимся данным, он был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом отравление неизвестным веществом. Позже врачи предположили, что причиной отравления могли стать именно мухоморы, хотя точные данные по этому поводу пока не подтверждены.

Чуть позже в больницу поступил еще один пострадавший — 50-летний мужчина из Калининского района. Мужчина, который является историком и преподает в Университете технологии и дизайна, также оказался в токсикологическом отделении с аналогичными симптомами отравления.