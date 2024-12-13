Маэстро Валерий Гергиев стал обладателем «Золотого граммофона»

Народный артист РФ Валерий Гергиев получил премию «Золотой граммофон» на XXIX церемонии вручения. Награждение прошло в Москве на площадке «ВТБ Арена».

Музыкальный продюсер и основатель группы «Земляне» Владимир Киселев назвал Валерия Гергиева настоящей легендой. Также Гергиев передал сертификат на миллион рублей семье пропавшего без вести Героя России Таймураза Есенова.

«Своим появлением здесь я хочу выразить надежду, что молодые музыканты будут иметь шанс занять положение, которое занимают яркие, знаковые фигуры в музыкальном мире», — сказал народный артист во время награждения.

Валерий Абисалович Гергиев — выдающийся российский дирижер, пианист и общественный деятель. В 1988 году занял пост гендиректора Мариинского театра, а в 1996-м – его художественным руководителем. Гергиев занял ведущие позиции в мировых оркестрах, работая с многими известными оркестрами и оперными труппами, включая Метрополитен-опера в Нью-Йорке.