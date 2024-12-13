  • 18+

  • Сегодня

    13.12.24, Пт

    Погода

    -4°

  • 18+

  • Курсы валют

    $103.95 €110.48 ¥13.96

В Петербурге создадут единую платформу управления городским транспортом к 2030 году

К 2030 году в Петербурге появится создать единую цифровую платформу для управления городским транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В Петербурге создадут единую платформу управления городским транспортом к 2030 году
Фото: пресс-служба комитета по транспорту

Система будет объединять мониторинг транспортных потоков, контроль за дорожными службами, детектирование ДТП и управление светофорами. Это позволит оперативно реагировать на дорожные ситуации, обеспечивая «зелёную волну» для экстренных служб и скорое устранение заторов.

«Усовершенствование единой платформы позволит повысить эффективность управления транспортной системой Петербурга, как живым механизмом», — сказал председатель Комтранса Валентин Енокаев.

Также планируется внедрение электробусов, создание парка электротранспорта, использование газовых автобусов, развитие маршрутов для индивидуальной мобильности и экологичных судов. Всё это призвано повысить безопасность, доступность, скорость и экологичность городского транспорта.

В Петербурге продолжается пополнение парка электробусов. После успешных тестов и доработок, электробус пополнил парк «Пассажиравтотранса». В церемонии запуска принял участие вице-губернатор Кирилл Поляков. В ближайшее время планируется запуск первой очереди строительства парка электробусов с возможностью обслуживания 100 единиц.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Лифты петербургского производителя научились справляться без импортных деталей, стали тише и умнее

Лифты петербургского производителя научились справляться без импортных деталей, стали тише и умнееНовости
На Санкт-Петербургском Лифтовом Заводе под конец года подвели итоги своей работы и ситуации в отрасли в целом. Локализация производства лифтовых деталей — тренд последнего времени — серьезно продвинулась. Еще один острый вопрос в отрасли — кадры. Поэтому часть социальных проектов компании — это обучение и повышение квалификации специалистов. Руководством принято...
Подробнее

Анатолий Черников, «Могилёвлифт»: Качество монтажных работ идет бок о бок с ответственностью

Анатолий Черников, «Могилёвлифт»: Качество монтажных работ идет бок о бок с ответственностьюНовости
В рамках IX биеннале «Архитектура Петербурга», проходившей с 27 ноября по 1 декабря в Российском этнографическом музее, генеральный директор компании «Могилевлифт» Анатолий Черников заявил о важности ответственности заказчиков и проектировщиков для обеспечения качественных монтажных работ. Он рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются монтажные организации, на примере замены лифтового оборудования в...
Подробнее