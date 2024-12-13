В Петербурге создадут единую платформу управления городским транспортом к 2030 году

К 2030 году в Петербурге появится создать единую цифровую платформу для управления городским транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Система будет объединять мониторинг транспортных потоков, контроль за дорожными службами, детектирование ДТП и управление светофорами. Это позволит оперативно реагировать на дорожные ситуации, обеспечивая «зелёную волну» для экстренных служб и скорое устранение заторов.

«Усовершенствование единой платформы позволит повысить эффективность управления транспортной системой Петербурга, как живым механизмом», — сказал председатель Комтранса Валентин Енокаев.

Также планируется внедрение электробусов, создание парка электротранспорта, использование газовых автобусов, развитие маршрутов для индивидуальной мобильности и экологичных судов. Всё это призвано повысить безопасность, доступность, скорость и экологичность городского транспорта.

В Петербурге продолжается пополнение парка электробусов. После успешных тестов и доработок, электробус пополнил парк «Пассажиравтотранса». В церемонии запуска принял участие вице-губернатор Кирилл Поляков. В ближайшее время планируется запуск первой очереди строительства парка электробусов с возможностью обслуживания 100 единиц.