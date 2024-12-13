Блогер Свиридов разобрал Lada Aura: что внутри нового бизнес-седана

Блогер Илья Свиридов провел полный разбор Lada Aura, нового российского бизнес-седана.

Он выяснил, что удлинение кузова достигнуто за счет 25-сантиметровой вставки в пол и аналогичной вставки в дверной арке, крыша и двери — цельные штампованные детали. В салоне обнаружено значительное количество виброизоляции, хорошее качество сварки (хотя и с некоторыми неровностями), но также использование армированного скотча для борьбы с вибрациями в некоторых местах. Днище обработано антикором. Основные отличия от Lada Vesta — в усиленных лонжеронах. Свиридов отметил высокое качество виброизоляции и пропитку для защиты от влаги. Lada Aura, стоимость которой начинается от 2,6 миллионов рублей, стала миллионным автомобилем АвтоВАЗа с 2022 года.

АвтоВАЗ начал производство автомобилей LADA в 1970-х годах, сперва копируя модели Fiat. Модель LADA 2101, известная как «копейка» стала настоящим символом советской эпохи. Впоследствии бренд занял доминирующие позиции на российском рынке. На протяжении многих лет автомобили LADA характеризовались своей доступностью для широкого круга покупателей, что делало их одними из самых популярных в России.