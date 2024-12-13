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Бывший завод Nissan сделал логотип с мостами Петербурга

Бывший завод Nissan в Петербурге (теперь «Автозавод Санкт-Петербург») запатентовал новый логотип с изображением разводного моста.

Бывший завод Nissan сделал логотип с мостами Петербурга
Фото: pxhere

Новый логотип отличатеся от логотипа бренда XCite, под которым сейчас выпускаются автомобили на заводе. Информация о том, на каких автомобилях будет использоваться новый логотип, пока отсутствует. Ранее сообщалось об отзыве АвтоВАЗа 600 тысяч автомобилей Lada, выпущенных после ухода западных поставщиков.

«Автозавод Санкт-Петербург» — это бывший российский филиал японской компании Nissan, расположенный в Санкт-Петербурге. После ухода Nissan из России в 2022 году, завод был национализирован и переименован. Сейчас он производит автомобили под брендом XCITE и, судя по последним новостям, планирует использовать новый логотип с изображением разводного моста.

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