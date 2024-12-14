В России в 2025 году может появиться 13-я пенсия

Инициативу о ежегодной 13-й пенсии внесут депутаты Госдумы в 2025 году.

По словам вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, подобный законопроект уже ранее был внесен в Госдуму, но в 2023 году он не был рассмотрен парламентариями из-за ряда недочетов. Авторы законопроекта, однако, продолжат работу над идеей. Об этом сообщило РИА Новости.

Предполагается, что за счет законопроекта пенсионеры смогут получить дополнительную финансовую поддержку в виде единовременной выплаты. Приурочена она будет ко дню рождения соответствующего получателя.

Если инициативу претворят в жизнь, то деньги получат как пенсионеры со страховой пенсией, так и пенсионеры с выплатами по гособеспечению. Размер выплаты составит сумму ежемесячной пенсии того или иного гражданина.