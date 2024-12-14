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В Петербурге стоимость проезда может вырасти с 1 января

Жителей Петербурга предупредили, что с 1 января в городе могут увеличиться цены на проезд в общественном транспорте.

В Петербурге стоимость проезда может вырасти с 1 января
Фото: Вaltphoto

Вопрос о вариантах повышения цен на проезд внутри автобусов, трамваев, троллейбусов и метро поставлен на дискуссию в администрации города. Как пишет «Фонтанка», предполагается, что цены в любом случае будут увеличены.

Эксперты отрасли в ходе беседы с изданием поделились, что предполагаемая индексация составит от 8,5% до 15%. Точные данные будут известны уже после подписи соответствующего постановления, пока что решение не принято.

Изначально повышать цены на проезд в Петербурге планировали в 2024 году, однако в итоге были сохранены прежние тарифы. Благодаря такому решению петербуржцы сэкономили на проезде порядка 2 млрд рублей.

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