Россиянам составили список нескучных фильмов на Новый год

В преддверии Нового года жителям России посоветовали несколько занимательных фильмов, способных поднять праздничный настрой.

Вместо «Иронии судьбы» обратить свое внимание можно на фильм «Отпуск по обмену», возрастная пометка которого 18+. В фильме две девушки меняются на время домами и странами проживания, чтобы почувствовать вкус жизни и наладить свои социальные связи. В этом рисковом приключении обе отчаявшиеся на любовном поприще встречают мужчин своей мечты. И весь фильм сопровождается сугробами, атмосферой волшебства и вечерами, полными каминов.

Также издание Peterburg2 отметило фильм «Со мною вот что происходит» под отметкой 18+. В нем два брата вынуждены встретить Новый год в аэропорту, а не вместе со своими семьями. В результате мужчинами предстоит пересмотреть устоявшиеся ценности.

Также в новогоднюю подборку можно включить фильм «Эта замечательная жизнь», посмотреть который могут даже дети, начиная с 12 лет. Главный герой решает прыгнуть с моста в канун праздников, но его останавливает ангел-хранитель. Он же приоткрывает герою ту тайну, что жители городка молились за главного героя. Услышанное заставляет человека пересмотреть свою жизнь в корне.