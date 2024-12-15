В Смольном пообещали убрать выпавшие сугробы за две недели

В правительстве Петербурга обещали разобраться с выпавшим снегом за две недели.

Прошедший снегопад стал рекордным за весь декабрь, по его итогу улицы Северной столицы усеяли сугробы, местами достигшие 19 сантиметров. Уровень снега достиг половины от месячной нормы осадков.

Власти Петербурга отметили, что на ликвидацию снега с улиц города в среднем понадобится 12 дней. Ключевая задача снегоуборочной техники и дворников – расчистка подходов к социальным объектам, остановкам и входам к станциям метро.

Дорожные и коммунальные службы города продолжают работать без остановки. Днем в воскресенье на улицы Петербурга выехало более чем 900 машин и столько же уборщиков.