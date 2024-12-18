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РЖД представили двухэтажный скоростной поезд «Аврора»

На Ленинградском вокзале в Москве состоялась презентация поезда «Аврора». В его состав входят вагоны с местами для сидения разных классов, один вагон повышенной комфортности и один купейный вагон, который включает специальное купе для инвалидов, а также вагон-бистро. Полностью укомплектованный поезд из 15 вагонов способен единовременно перевезти 1200 пассажиров.

РЖД представили двухэтажный скоростной поезд «Аврора»
Фото: скриншот из видео

Первый рейс с пассажирами отправится 19 декабря. «Аврора» будет отправляться ежедневно из Москвы и из Петербурга в 6:00 и в 13:50. Время поездки будет составлять около 5,5 часа.

Интерьер поезда выполнен в нежных оттенках голубого, серого и бежевого цветов. Внутри установлена система особого освещения «звёздное небо». Рядом с каждым местом расположены розетки и USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств. В вагонах повышенной комфортности кресла могут поворачиваться на 180 градусов, а также предусмотрено отдельное купе со спальным местом.

Поезд оснащён кондиционерами, системами очистки воздуха, биотуалетами и дополнительным пространством для багажа и ручной клади. В вагонах с сидячими местами установлены кресла с откидывающимися столиками и подставками для ног, а также возможностью регулировки наклона спинки.

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