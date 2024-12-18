Четыре типа опасных пятен, возникающих под авто

Появление пятна под автомобилем может свидетельствовать о серьезной поломке.

О причинах появления таких пятен «Газете.Ru» рассказала директор по сервису дилерского холдинга «Рольф» Юлия Трушкова. По ее словам, сначала нужно определить природу жидкости. Если жидкость коричневая или черная, а также вязкая, то это, скорее всего, масло двигателя, которое обычно находится под моторным отсеком.

Трушкова также отметила, что трансмиссионная жидкость имеет красноватый или коричневый цвет и, как правило, обнаруживается под центральной частью автомобиля. По ее словам, если под колесами машины появилось прозрачное или слегка коричневатое пятно с легким запахом гликоля, то это тормозная жидкость.

Эксперт пояснила, что под автомобиль нередко протекает антифриз, который обычно представляет собой зеленую, оранжевую или розовую сладковатую жидкость. Кроме того, она уточнила, что под автомобилем может оказаться и обычная вода, стекающая из-за работы кондиционера, и в этом случае причин для беспокойства нет.

Юлия Трушкова добавила, что водителю рекомендуется осмотреть место утечки и проверить уровень технических жидкостей в машине. В случае, если уровень критически важной жидкости оказывается низким, она посоветовала не эксплуатировать автомобиль и организовать его буксировку в сервисный центр. Если же утечка незначительная и уровни жидкостей находятся в пределах нормы, водитель может доехать до ближайшего сервисного центра для диагностики.