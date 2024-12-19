Психолог Черемнова объяснила, как правильно загадать желание на Новый год

Скоро Новый Год — пора загадывания заветных желаний. Но как это сделать правильно? Самое важно — уметь отпускать загаданное, не жить в ожидании, но при этом всегда в душе сохранять веру без сомнений и действовать в этом направлении. Как правильно загадать заветное желание, рассказала Gazeta.SPb психолог Ольга Черемнова.

Психолог посоветовала не забывать, что не все загаданное может исполниться в короткие сроки, поэтому нужно запастись терпением.

«Возьмите три небольших листочка для желаний, продумайте их до мелочей, делайте это в настоящем времени, так, как будто оно сбылось. Почувствуйте его на эмоциональном уровне. Затем опишите на бумаге то, как сбывается ваше желание и как вы при этом себя чувствуете. Важны эмоции и чувства при проживании желания. Загадайте его во время курантов. Второе и третье желание напишите сразу после боя курантов. Когда будете ложиться спать, положите оставшиеся желания под подушку, проснитесь и вытащите одно — вероятнее всего оно сбудется в течение трех месяцев нового года», — объяснила Черемнова.

Оставшееся третье сожгите и развейте по ветру, отпуская на волю Вселенной и чтоб сложились все возможности и обстоятельства. Не думайте, каким образом оно исполнится и при каких обстоятельствах — важно просто делать действия. Займитесь своей жизнью и запустите интерес к ней, увлечение. Когда ваша жизнь станет для вас интересной, тогда начнут создаваться события и возможности, которые воплотят в жизнь все загаданное в новогоднюю ночь.