  • 18+

  • Сегодня

    19.12.24, Чт

    Погода

    -7°

  • 18+

  • Курсы валют

    $102.78 €108.51 ¥14.08

Психолог Черемнова объяснила, как правильно загадать желание на Новый год

Скоро Новый Год — пора загадывания заветных желаний. Но как это сделать правильно? Самое важно — уметь отпускать загаданное, не жить в ожидании, но при этом всегда в душе сохранять веру без сомнений и действовать в этом направлении. Как правильно загадать заветное желание, рассказала Gazeta.SPb психолог Ольга Черемнова.

Психолог Черемнова объяснила, как правильно загадать желание на Новый год
Фото: pxhere.com

Психолог посоветовала не забывать, что не все загаданное может исполниться в короткие сроки, поэтому нужно запастись терпением.

«Возьмите три небольших листочка для желаний, продумайте их до мелочей, делайте это в настоящем времени, так, как будто оно сбылось. Почувствуйте его на эмоциональном уровне. Затем опишите на бумаге то, как сбывается ваше желание и как вы при этом себя чувствуете. Важны эмоции и чувства при проживании желания. Загадайте его во время курантов. Второе и третье желание напишите сразу после боя курантов. Когда будете ложиться спать, положите оставшиеся желания под подушку, проснитесь и вытащите одно — вероятнее всего оно сбудется в течение трех месяцев нового года», — объяснила Черемнова.

Психолог Черемнова объяснила, как правильно загадать желание на Новый год
Фото: pxhere.com

Оставшееся третье сожгите и развейте по ветру, отпуская на волю Вселенной и чтоб сложились все возможности и обстоятельства.  Не думайте, каким образом оно исполнится и при каких обстоятельствах — важно просто делать действия. Займитесь своей жизнью и запустите интерес к ней, увлечение. Когда ваша жизнь станет для вас интересной, тогда начнут создаваться события и возможности, которые воплотят в жизнь все загаданное в новогоднюю ночь.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

На 50% быстрее: как в 2024 году в Петербурге изменились мобильная связь и Интернет

На 50% быстрее: как в 2024 году в Петербурге изменились мобильная связь и ИнтернетНовости
В 2024 году Северная столица стала первой по скоростям мобильного интернета среди российских мегаполисов. Средние значения у всех операторов по городу превысили 50 Мбит/с. Согласно данным агентства Telecom Daily, наиболее высокие результаты на загрузку и выгрузку контента показал оператор T2. Об этом стало известно в рамках пресс-конференции компании в арт-резиденции...
Подробнее