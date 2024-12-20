Стоимость поездки на общественном транспорте города с января будет сильно ниже, чем в Москве

С 1 января 2025 года цена поездки на общественном транспорте Петербурга по карте «Подорожник» составит 51 рубль в автобусах, трамваях и троллейбусах, а в метро – 56 рублей. В Москве аналогичный билет обойдется в 63 рубля.

С начала января вступят в силу изменения в тарифах на проезд в общественном транспорте Петербурга. Несмотря на корректировки, тарифная политика останется социально-ориентированной: льготные категории граждан, такие как школьники, студенты и пенсионеры, будут защищены. Город субсидирует поездки на 65%.

Карта «Подорожник» является вторым по популярности способом оплаты проезда, ею пользуются около 40% пассажиров. Стоимость проезда по этой карте составит 51 рубль на наземном транспорте и 56 рублей в метро. В Москве же тарифы изменятся с 2 января. Разовая поездка на метро или наземном транспорте по карте «Тройка» подорожает до 63 рублей, а билет «90 минут», который включает пересадку на наземный транспорт в течение полутора часов, будет стоить 94 рубля.

В Петербурге базовая стоимость проезда (гостевой тариф) используется лишь 1,5% пассажиров, при этом цена составляет 81 рубль в метро и 75 рублей на наземном транспорте.

Комитет по тарифам также отметил, что доля поездок по льготным проездным билетам составляет около 40%, и их стоимость установлена на минимально возможном уровне. Например, месячный проездной билет для учащихся будет стоить 748 рублей, а именной льготный – 797 рублей, полностью компенсированный из бюджета города. Глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев ранее сообщал, что благодаря льготным тарифам петербуржцы сэкономили свыше 17 млрд рублей после перехода на Новую модель транспортного обслуживания.

Ранее вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков также сообщил о работе правительства над введением единого тарифа на метро, железную дорогу и наземный транспорт, которые активно развиваются в Петербурге.