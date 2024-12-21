Дополнительные «Ласточки» будут связывать Петербург и Новгород с 1 января

С 1 января 2025 года между Петербургом и Великим Новгородом начнут курсировать дополнительные «Ласточки» по выходным дням. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Маршрут поездов из Новгорода будет продлен до Московского вокзала в Петербурге. Таким образом, по выходным будет ходить по четыре поезда в каждом направлении. Один из поездов будет отправляться с Московского вокзала в 10:10, прибывая в Великий Новгород в 12:53. Обратно из Великого Новгорода поезд будет отправляться в 17:15 и прибывать на Московский вокзал в 20:22.

Напомним, что 3 декабря между Москвой и Петербургом начала курсировать тематическая «Ласточка» к 215-летию ПГУПС. По словам представителей компании, вагоны поезда украшены уникальными стикерами, на которых рассказывается об истории и достижениях учебного заведения, а также о совместных проектах РЖД и ПГУПС. Такой поезд стал знаковым мероприятием в честь юбилея одного из ведущих российских вузов в области транспортной отрасли.