Изменения законодательства в 2025 году: что нас ждет с 1 января

Новый год дарит не только праздничное настроение и возможность провести время с родными и близкими, но и большое количество законодательных новшеств, которые начнут свое действие с 1 января 2025 года. Об этом рассказала Gazeta.SPb юрист Анна Астраханцева.

Новая система налогообложения

С 1 января 2025 года вступает в силу новая редакция Налогового кодекса Российской Федерации, который несет для нас новые ставки налогов, а значит платить придется больше.

Так, вводится новая прогрессивная шкала налогообложения. Сейчас действует 2 ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или как все привыкли его называть подоходного налога: стандартные 13 % и 15% на доходы, превышающие 5 млн. рублей. При этом повышенная ставка применяется лишь к части дохода, который превышает 5 млн. рублей в год.

С нового года в Налоговом кодексе появится пять разных ставок:

— 13 % – для доходов 2,4 млн. рублей в год или меньше;

— 15% – для доходов свыше 2,4 млн рублей и не более 5 млн рублей в год;

— 18% – для доходов свыше 5 млн рублей и не более 20 млн рублей в год;

— 20% – для доходов свыше 20 млн рублей и не более 50 млн рублей в год;

— 22% – для доходов свыше 50 млн рублей в год.

При этом повышенные ставки будут применять не ко всему доходу, а лишь к той части, которая превысит лимиты, как это работает и сейчас.

Предусмотрены некоторые исключения. Например, для жителей Крайнего Севера и районов, приравненных к нему, ставку в 15% будут применять при превышении дохода 5 млн. рублей в год.

Для отдельных видов доходов граждан также изменят порядок налогообложения. Например, для дивидендов и процентов по вкладам будут применять ставку 15%, если такой доход превысит 2,4 млн рублей, сейчас этот показатель составляет 5 млн рублей.

Изменения также коснуться бизнеса, где для плательщиков упрощенной системы налогообложения (УСН) введут обязанность уплачивать НДС при достижении дохода 60 млн. рублей в год.

По данным Минфина повышение подоходного налога затронет 3,2% работающего населения и принесет федеральному бюджету 533 млрд. рублей в 2025 году. При этом полученные в бюджет средства планируется распределить на выплату “налогового кэшбека”, который начнут выплачивать с 2026 года официально работающим родителям, имеющим 2 и более детей (до 18 лет или до 23 лет, обучающихся на очных образовательных программах).

Изменится порядок сделок с недвижимостью, в частности порядок оформления сделок по дарению недвижимости

С 13 января грядущего года чтобы один гражданин мог подарить квартиру, дом, землю и любую иную недвижимость (например, кладовки, машино-места) придется обратиться к нотариусу за нотариальным удостоверением такой сделки. Сейчас закон предусматривают такую обязанность лишь в ряде случаев, среди них сделки с участием несовершеннолетних или ограниченно дееспособных граждан.

С введением нового порядка нотариус заверит сделку и сам подаст необходимые документы для регистрации права собственности в Росреестре.

Глобальные изменения Кодекса об административной ответственности для автомобилистов

С января 2025 года вступают в силу глобальные изменения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, большинство из них касаются увеличения размера штрафов и введение новых правонарушений.

Но в большей степени на гражданах отразится увеличение размера штрафов за нарушение правил дорожного движения. Так, большинство штрафов за нарушение ПДД будут увеличены в полтора раза. Размер скидки на уплату штрафов будет снижен с 50% до 25%, но действовать она будет дольше – 30 дней вместо действующих сейчас 20 дней.

Новые размеров штрафов начнут действовать уже с 1 января 2025 года.