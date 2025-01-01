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Нарколог Калюжная дала советы, как избавиться от похмелья после бурной новогодней ночи

Новогодняя ночь — время веселья и застолий, но часто утром после праздника многие сталкиваются с неприятными последствиями — похмельем. Головная боль, слабость, тошнота и жажда становятся нежелательными спутниками, от которых хочется избавиться как можно быстрее. Как правильно справиться с похмельным синдромом и чего делать категорически нельзя рассказала Gazeta.SPb врач психиатр-нарколог Марина Калюжная.

Нарколог Калюжная дала советы, как избавиться от похмелья после бурной новогодней ночи
Фото: pxhere.com

Почему возникает похмелье

Похмелье — это комплекс симптомов, вызванных несколькими процессами:

— Обезвоживание. Алкоголь обладает мочегонным эффектом, что приводит к потере жидкости и электролитов.

— Токсичность продуктов распада. В организме алкоголь расщепляется до ацетальдегида — токсичного вещества, вызывающего тошноту, головную боль и слабость.

— Снижение уровня сахара в крови. Употребление алкоголя может нарушить баланс глюкозы, что усугубляет чувство усталости и раздражительность.

— Нарушение сна. Несмотря на сон после вечеринки, организм не получает полноценного отдыха из-за нарушения структуры сна под воздействием алкоголя.

Что может облегчить состояние при похмелье

Прежде всего, важно восстановить водный баланс организма. Утренний прием большого количества воды поможет компенсировать обезвоживание, а минеральная вода восполнит утраченные электролиты. Травяные чаи, такие как ромашка или мята, успокоят желудок и уменьшат тошноту.

Нарколог Калюжная дала советы, как избавиться от похмелья после бурной новогодней ночи
Фото: pxhere.com

Для улучшения общего состояния рекомендуется лёгкий завтрак с продуктами, содержащими углеводы – например, каша. Бананы или авокадо пополнят запасы калия, а супы, особенно куриный бульон, поддержат гидратацию.

Для ускорения вывода токсинов помогают таблетки активированного угля, принятые сразу после вечеринки, а витамин С оказывает поддержку печени. И наконец, постарайтесь обеспечить себе полноценный сон и отдых, чтобы дать организму время восстановиться.

Чего нельзя делать при похмелье

Миф о том, что употребление алкоголя наутро помогает снять похмелье, является ошибочным. Это лишь временно снимает симптомы, но увеличивает нагрузку на печень и усугубляет общее состояние.

Кофе и крепкий чай часто рекомендуют как способы «взбодриться», но они обладают мочегонным эффектом и могут усилить обезвоживание. Вместо этого отдайте предпочтение воде или минеральным напиткам.

Принимать сильнодействующие препараты без консультации с врачом нельзя. Например, обезболивающие препараты (особенно на основе парацетамола) могут оказать токсическое воздействие на печень, уже перегруженную переработкой алкоголя.

Нарколог Калюжная дала советы, как избавиться от похмелья после бурной новогодней ночи
Фото: pxhere.com

Активные тренировки могут ухудшить самочувствие из-за обезвоживания и слабости организма. Если хотите двигаться, ограничьтесь легкой прогулкой на свежем воздухе.

Когда обращаться к врачу

Если после употребления алкоголя вы испытываете сильную рвоту, сильное головокружение, сбои в дыхании или боли в груди, это может быть признаком острого алкогольного отравления. В таких случаях важно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Похмелье — это сигнал организма о перегрузке, и лучший способ избежать его — умеренность в употреблении алкоголя. Если неприятности уже случились, помогите телу восстановиться: пейте больше воды, ешьте легкую и питательную пищу, отдыхайте и избегайте чрезмерных нагрузок.

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