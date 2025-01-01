Нарколог Калюжная дала советы, как избавиться от похмелья после бурной новогодней ночи

Новогодняя ночь — время веселья и застолий, но часто утром после праздника многие сталкиваются с неприятными последствиями — похмельем. Головная боль, слабость, тошнота и жажда становятся нежелательными спутниками, от которых хочется избавиться как можно быстрее. Как правильно справиться с похмельным синдромом и чего делать категорически нельзя рассказала Gazeta.SPb врач психиатр-нарколог Марина Калюжная.

Почему возникает похмелье

Похмелье — это комплекс симптомов, вызванных несколькими процессами:

— Обезвоживание. Алкоголь обладает мочегонным эффектом, что приводит к потере жидкости и электролитов.

— Токсичность продуктов распада. В организме алкоголь расщепляется до ацетальдегида — токсичного вещества, вызывающего тошноту, головную боль и слабость.

— Снижение уровня сахара в крови. Употребление алкоголя может нарушить баланс глюкозы, что усугубляет чувство усталости и раздражительность.

— Нарушение сна. Несмотря на сон после вечеринки, организм не получает полноценного отдыха из-за нарушения структуры сна под воздействием алкоголя.

Что может облегчить состояние при похмелье

Прежде всего, важно восстановить водный баланс организма. Утренний прием большого количества воды поможет компенсировать обезвоживание, а минеральная вода восполнит утраченные электролиты. Травяные чаи, такие как ромашка или мята, успокоят желудок и уменьшат тошноту.

Для улучшения общего состояния рекомендуется лёгкий завтрак с продуктами, содержащими углеводы – например, каша. Бананы или авокадо пополнят запасы калия, а супы, особенно куриный бульон, поддержат гидратацию.

Для ускорения вывода токсинов помогают таблетки активированного угля, принятые сразу после вечеринки, а витамин С оказывает поддержку печени. И наконец, постарайтесь обеспечить себе полноценный сон и отдых, чтобы дать организму время восстановиться.

Чего нельзя делать при похмелье

Миф о том, что употребление алкоголя наутро помогает снять похмелье, является ошибочным. Это лишь временно снимает симптомы, но увеличивает нагрузку на печень и усугубляет общее состояние.

Кофе и крепкий чай часто рекомендуют как способы «взбодриться», но они обладают мочегонным эффектом и могут усилить обезвоживание. Вместо этого отдайте предпочтение воде или минеральным напиткам.

Принимать сильнодействующие препараты без консультации с врачом нельзя. Например, обезболивающие препараты (особенно на основе парацетамола) могут оказать токсическое воздействие на печень, уже перегруженную переработкой алкоголя.

Активные тренировки могут ухудшить самочувствие из-за обезвоживания и слабости организма. Если хотите двигаться, ограничьтесь легкой прогулкой на свежем воздухе.

Когда обращаться к врачу

Если после употребления алкоголя вы испытываете сильную рвоту, сильное головокружение, сбои в дыхании или боли в груди, это может быть признаком острого алкогольного отравления. В таких случаях важно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Похмелье — это сигнал организма о перегрузке, и лучший способ избежать его — умеренность в употреблении алкоголя. Если неприятности уже случились, помогите телу восстановиться: пейте больше воды, ешьте легкую и питательную пищу, отдыхайте и избегайте чрезмерных нагрузок.