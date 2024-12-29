Консерваторию имени Римского-Корсакова открыли после реставрации

В Петербурге успешно завершена масштабная реставрация Государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Работы были выполнены на год раньше срока благодаря усилиям более тысячи специалистов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что здание получило заключение о соответствии всем требованиям. В ходе реставрации консерватории вернули ее исторический светло-бежевый цвет, а также установили светопрозрачные купола из стекла и алюминия во внутренних дворах, что позволило увеличить полезную площадь здания почти до 32 тысяч квадратных метров.

Консерватория была закрыта на реконструкцию в 2014 году, и процесс затянулся из-за проблем с подрядчиками и пожара, произошедшего в декабре 2023 года. Несмотря на первоначальные планы провести первый концерт после реконструкции до конца 2024 года, открытие консерватории перенесено на 2025 год.