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Консерваторию имени Римского-Корсакова открыли после реставрации

В Петербурге успешно завершена масштабная реставрация Государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Работы были выполнены на год раньше срока благодаря усилиям более тысячи специалистов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Консерваторию имени Римского-Корсакова открыли после реставрации
Фото: Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. Скриншот из 2ГИС

Он подчеркнул, что здание получило заключение о соответствии всем требованиям. В ходе реставрации консерватории вернули ее исторический светло-бежевый цвет, а также установили светопрозрачные купола из стекла и алюминия во внутренних дворах, что позволило увеличить полезную площадь здания почти до 32 тысяч квадратных метров.

Консерватория была закрыта на реконструкцию в 2014 году, и процесс затянулся из-за проблем с подрядчиками и пожара, произошедшего в декабре 2023 года. Несмотря на первоначальные планы провести первый концерт после реконструкции до конца 2024 года, открытие консерватории перенесено на 2025 год.

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