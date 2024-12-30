Конец света в 2036 году: новое пророчество распространяется в Сети

В интернете вновь обсуждают новую дату конца света — 2036 год. Пользователи активно делятся неким пророчеством, происхождение которого остается неясным: не уточняется, когда и кем оно было сделано. Некоторые СМИ сообщают, что предсказание якобы найдено в Сибири в неком “сундуке с предсказаниями”.

Согласно этому пророчеству, причиной конца света станут глобальные изменения климата, вызванные астрономическими процессами и чрезмерной технологической нагрузкой на природу. Утверждается, что в результате кора Земли начнет трескаться, а магма выйдет на поверхность.

Неизвестный автор пророчества указывает, что с вероятностью 99% большой разрыв земной коры произойдет в районе Марианской впадины, так как именно там кора наиболее тонкая. Интересно, что 2036 год, как и 2024-й, является високосным.