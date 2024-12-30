Российские звёзды: кто из них стал родителем в этом году

В 2024 году многие известные личности испытали радость материнства. Одной из самых удивительных новостей стало рождение сына актрисы Марины Федункив в 53 года. Несмотря на скептицизм, артистка поделилась радостью и подчеркнула, что не собирается уходить в декрет, продолжая работать с поддержкой мужа и родных. Федункив ранее заморозила яйцеклетки и, встретив своего супруга, почувствовала, что готова стать мамой.

Фигуристка Маргарита Дробязко также стала мамой впервые в 53 года, родив дочку Николину. Она долго держала эту новость в секрете, и ее радость была разделена поклонниками. Юлия Липницкая, ставшая мамой во второй раз в 26 лет, скрывала свою беременность до последнего момента. Теперь она замужем за Дмитрием Михайловым, с которым у нее родился сын.

Среди других новостей — рождение ребенка у 42-летней певицы Сати Казановой, которая долго мечтала о материнстве, а также у Марии Погребняк, которая родила сына от нового мужа. Лиза Арзамасова подарила жизнь второй дочери, а Анна Хилькевич стала мамой в третий раз, родив дочь Оливию. Анастасия Костенко, супруга Дмитрия Тарасова, родила четвертого ребенка и продолжает активно работать.

Также в 2024 году родила дочь Сашу Анастасия Задорожная, звезда сериала «Клуб», которая проживает в Америке. Она поделилась своим опытом материнства, отметив, что пришла к этому через вызов самой себе, изменив свою жизнь ради семьи. Кети Топурия стала многодетной мамой, родив дочь Николь от бизнесмена Льва Деньгова, и выразила недовольство тем, что многие подписчики не готовы поддерживать благотворительные инициативы.

В этом году также пополнили ряды многодетных матерей Инна Жиркова, Катя Жужа, Глафира Тарханова, Оксана Почепа (Акула), Марина Кравец и Корнелия Манго. 2024 год стал знаковым для многих звезд, которые нашли счастье в материнстве, несмотря на различные трудности и обстоятельства.